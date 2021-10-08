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«Вежливый и жалостливый»: мать одного из участников избиения пассажира в метро рассказала о сыне

Майя Мусиенко
08:23 08.10.2021
По словам женщины, ей неизвестно, как сын связался с плохой компанией.
«Вежливый и жалостливый»: мать одного из участников избиения пассажира в метро рассказала о сыне
© Фото: UNEWS.PRO, VK
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Мать одного из арестованных по подозрению в жестоком избиении пассажира в московском метро заявила, что ее сын пытался остановить драку и разнять нападавших. Женщина также назвала наследника вежливым и жалостливым.

«Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает. Вот по соседям спросите про моего мальчика», — рассказала она «Известиям».

Женщина также призналась, что не знает, как ее сын связался с плохой компанией. По ее словам, молодой человек переехал из Дагестана во Владикавказ, где учился на художника и работал на стройке, как он оказался в Москве, родные не знают.

«Он женат у меня, жена его шесть месяцев в положении. Я говорю: "Сынок, я одна вас не осилю. Надо работать"», — рассказала мать подозреваемого.

Кроме того, по словам женщины, сын признался ей, что пытался разнять дерущихся, однако, не смог. Мать предположила, что он испугался и поэтому «размахивался».

Ранее в пресс-службе врио главы Дагестана Сергея Меликова раскритиковали действия уроженцев республики, избивших молодого мужчину в московском метро. Там поведение соотечественников назвали аморальным и бесчеловечным, а также заявили, что оправдания подобным поступкам нет.

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