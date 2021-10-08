Раскрыты подробности смертельного отравления алкоголем в Оренбуржье

Метанол в концентрации, в разы превышающей смертельную для человека дозу, обнаружен в крови отравившихся алкоголем в Оренбургской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее стало известно о том, что ряд жителей Домбарского и Ясненского районов отравились алкоголем. Следственные органы возбудили два уголовных дело о производстве и сбыте товаров, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть.

В правительстве уточнили, что на данный момент погибло 11 человек, еще двое находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней тяжести, пишет ТАСС.

По словам зампредседателя правительства по социальной политике, министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой все отравившиеся проживали в разных местах.

«По нашей информации, все пострадавшие покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке. По нашим данным, это метиловый спирт», - сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Савинова добавила, что ведутся проверки каналов реализации алкогольной продукции, представители власти и правоохранители также обходят каждое домовладение во всех районах.