Столб огня: кадры мощного пожара на Амурском ГПЗ
Рабочих эвакуировали с территории предприятия.
© Видео: svb_inside Instagram © Фото: svb_inside Instagram
На Амурском газоперерабатывающем заводе около города Свободный произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.
На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, на заводе произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа, сработала штатная система пожаротушения.
«Возгорание в настоящий момент локализовано, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, ущерб устанавливается. Угрозы заводу и населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.
Ранее мощный пожар произошел на предприятии по подготовке конденсата в Новом Уренгое.