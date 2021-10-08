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Столб огня: кадры мощного пожара на Амурском ГПЗ

Анна Касаткина
04:38 08.10.2021
Рабочих эвакуировали с территории предприятия.
© Видео: svb_inside Instagram © Фото: svb_inside Instagram
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На Амурском газоперерабатывающем заводе около города Свободный произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на заводе произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа, сработала штатная система пожаротушения.

«Возгорание в настоящий момент локализовано, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, ущерб устанавливается. Угрозы заводу и населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел на предприятии по подготовке конденсата в Новом Уренгое.

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