Столб огня: кадры мощного пожара на Амурском ГПЗ

На Амурском газоперерабатывающем заводе около города Свободный произошел хлопок газа с последующим возгоранием. Видео с места происшествия появились в социальных сетях.

На кадрах видно, как в небо поднимается огромный столб огня.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, на заводе произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа, сработала штатная система пожаротушения.

«Возгорание в настоящий момент локализовано, технологический процесс не нарушен, пострадавших нет, ущерб устанавливается. Угрозы заводу и населенным пунктам нет», - говорится в сообщении.

Ранее мощный пожар произошел на предприятии по подготовке конденсата в Новом Уренгое.