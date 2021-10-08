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В преддверии холодов: российские миротворцы доставили гуманитарный груз с теплыми вещами в Нагорный Карабах

Виктория Ивашечкина
05:05 08.10.2021
Акция прошла в здании администрации населенного пункта Атерк, где гумпомощь получили 16 многодетных семей и 32 семьи беженцев.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы совместно с благотворительным фондом провели гуманитарную акцию в населенном пункте Атерк в Нагорном Карабахе. Гуманитарный груз был предоставлен различными благотворительными организациями и доставлен из России. Специалисты общественной приемной российского миротворческого контингента во взаимодействии с местной администрацией составили списки нуждающихся и оказали им помощь.

«Сегодня мы прибыли в один из отдаленных районов Нагорного Карабаха, где проживает 48 семей беженцев и многодетных семей, которым мы привезли обувь и теплую одежду, которую нам выдала ассоциация благотворительных организаций», - рассказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

Акция прошла в здании администрации населенного пункта Атерк, где гуманитарную помощь получили 16 многодетных семей и 32 семьи беженцев.

«Для многих - это очень большая поддержка, есть люди которые нуждаются в обуви, в одежде. У нас очень много беженцев в селе», - поблагодарила жительница населенного пункта Атерк Инна Аванесян.

Всего в селе Атерк проживает более 1,5 тысяч человек, это один из крупных отдаленных населенных пунктов Нагорного Карабаха. Работа российских миротворцев по выявлению нуждающихся в оказании помощи продолжается.

Накануне российские миротворцы совместно с благотворителями оказали помощь воспитанникам школы-интерната Степанакерте. Дети получили новую обувь, рюкзаки и учебные принадлежности.

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