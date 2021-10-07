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Помощь сиротам: российские миротворцы доставили гуманитарный груз в школу-интернат в Карабахе

Анна Касаткина
05:25 07.10.2021
В школе-интернате Степанакерта находятся на воспитании 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские миротворцы совместно с благотворителями оказали помощь воспитанникам школы-интерната Степанакерте. Дети получили новую обувь, рюкзаки и учебные принадлежности.

«Мы провели гуманитарию акцию в детском доме города Степанакерт, предоставили обувь, канцелярские принадлежности для учебного процесса и дальнейшей жизни. Гуманитарный груз предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами», - сказал представитель миротворческого контингента Сергей Владимиров.

Всего в школе-интернате Степанакерта находятся на воспитании 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь.

Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости.

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