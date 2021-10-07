Армия Нагорный Карабах Помощь сиротам: российские миротворцы доставили гуманитарный груз в школу-интернат в Карабахе Анна Касаткина В школе-интернате Степанакерта находятся на воспитании 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские миротворцы совместно с благотворителями оказали помощь воспитанникам школы-интерната Степанакерте. Дети получили новую обувь, рюкзаки и учебные принадлежности. «Мы провели гуманитарию акцию в детском доме города Степанакерт, предоставили обувь, канцелярские принадлежности для учебного процесса и дальнейшей жизни. Гуманитарный груз предоставлен благотворительными организациями, доставлен в город Степанакерт российскими миротворческими силами», - сказал представитель миротворческого контингента Сергей Владимиров. Всего в школе-интернате Степанакерта находятся на воспитании 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети и воспитатели школы поблагодарили специалистов центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента и представителей благотворительного фонда за оказанную помощь. Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь социальным и образовательным учреждениям Нагорного Карабаха. Для детей миротворцы проводят уроки мира и безопасности, доставляют и передают от благотворительных организаций учебники, канцелярские предметы, вещи первой необходимости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика