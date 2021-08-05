В стране и мире На заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем произошел крупный пожар Кира Карон В Ямало-Ненецком автономном округе на заводе произошло возгорание. © Видео: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте © Фото: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте Читайте нас на: Под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком округе произошло возгорание в здании завода по подготовке конденсата к транспорту. Об этом сообщили в МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу. «5 августа в 02.42 (мск) в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по ЯНАО от оперативного дежурного ЦОВ-112 (центр обработки вызовов системы) поступило сообщение о том, что в Новом Уренгое в 23 км от города произошел пожар», - говорится в сообщении. © @gu_mchs_yanao, Instagram По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Завод находится в 28 километрах от Нового Уренгоя. Дальнейшая информация уточняется. © @gu_mchs_yanao, Instagram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика