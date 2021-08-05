На заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем произошел крупный пожар
В Ямало-Ненецком автономном округе на заводе произошло возгорание.
© Видео: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте © Фото: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте
|
На заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем произошел крупный пожар
В Ямало-Ненецком автономном округе на заводе произошло возгорание.
© Видео: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте © Фото: ЧП | ДТП | Новый Уренгой, ВКонтакте
|
Картина дня
12:35 Армия
Шойгу: время загрузки полетного задания в вооружение самолета сократилось в три раза
10:07 Спорт
Российский боксер Батыргазиев завоевал золотую медаль в Токио
11:33 Армия
Огонь из гаубиц и минометов: курсанты ВУЦ выполнили боевые стрельбы в Крыму
06:37 Армия
Военные инженеры ВВО прибыли в Якутск для борьбы с лесными пожарами
11:17 Армия
Создатели бренда «Армия России» отмечены государственной наградой президента Российской Федерации
Популярное
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну