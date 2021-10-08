Ученые назвали пугающий симптом коронавируса

Определенный тип воспаления кожи может свидетельствовать о заражении коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The British Journal of Dermatology.

Речь идет о воспалении, которое внешне напоминает обморожение пальцев рук и ног. Согласно данным исследования ученых из Парижского университета, «коронавирусные» пальцы определяются по наличию волдырей или бугорков, сине-красного или пурпурного цвета. Также возможны припухлости и покраснения.

В исследовании приняли участие пятьдесят пациентов. Выяснилось, что воспаления пальцев рук и ног как симптом коронавируса чаще всего встречаются у подростков и детей. Согласно одной из версий, поражение кожи такого вызвано перегрузкой иммунной системы, которая тратит весь ресурс на борьбу с COVID-19.

Ранее стало известно, что в России кратно возросла заболеваемость коронавирусом среди детей. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это связано с уровнем заболеваемости в семьях и самолечением.