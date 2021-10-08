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Ливни и снег: Гидрометцентр предупредил о непогоде в ряде регионов России

Иван Линдеманн
02:55 08.10.2021
Ливни ожидаются в Кемеровской и Амурской области, а также в Хабаровском крае и Приморье.
Ливни и снег: Гидрометцентр предупредил о непогоде в ряде регионов России
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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В Якутию и Иркутскую область придет снег. Кроме того, на ряд регионов обрушатся непогода и ливни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Ливни ожидаются в Кемеровской и Амурской области, а также в Хабаровском крае и Приморье. Под Красноярском ждут мокрый снег. Непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 23 метров в секунду, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве был установлен рекорд атмосферного давления. По состоянию на 3 ночи 5 октября давление достигло 765,6 миллиметров ртутного столба. Это стало четвертым подряд рекордом после того, как в столичный регион пришел мощный антициклон.

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