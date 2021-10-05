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В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления

Виктория Ивашечкина
09:00 05.10.2021
В ближайшие часы в столице температура воздуха снизится до 1-3 градусов выше нуля.
В Москве установлен новый рекорд атмосферного давления
© Фото: Liza Summer, Pexels
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 5 октября, в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления.

Атмосферное давление в городе, как прогнозируется, достигнет 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы.

«В Москве уже в 3 часа ночи было 765,6, то есть уже новый рекорд, четвертый подряд», - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Кроме того, он отметил, что во вторник, 5 октября, днем столбики термометров покажут от +9 до +11 градусов. В ночь на среду в Москве температура воздуха снизится до 1-3 градусов выше нуля. В области ожидается 7-12 градусов выше нуля днем и от -2 до +3 градусов ночью, отметил Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в северных регионах европейской части страны ожидается температура выше климатической нормы, а на Урале аномально холодная погода. В этих регионах погода с отклонениями от климатической нормы.

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