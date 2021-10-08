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В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины

Анна Касаткина
02:45 08.10.2021
Исключение составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины.
В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
© Фото: Виктор Лисицын globallookpress
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В Латвии запретят посещение магазинов не привитым от коронавируса, кроме торговых точек с товарами первой необходимости. Соответствующее решение принял Совет по кризисному управлению страны, рассказал на пресс-конференции премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами», - цитирует его РИА Новости.

Исключение, по его словам, составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины. Кариньш также призвал жителей перейти на удаленный режим работы, а ученики школ в обязательном порядке должны будут носить маски.

Решение совета будет утверждено правительством Латвии в пятницу, 8 октября.

Ранее в Кремле назвали причину низких темпов вакцинации против COVID-19 в России.

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