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В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от COVID-19 в России

Анна Назайкина
13:53 04.10.2021
Прививка от коронавируса является единственным способом защитить свою жизнь в условиях пандемии, подчеркнул Дмитрий Песков.
В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от COVID-19 в России
© Фото: Chaiwat Subprasom, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Темпы вакцинации от COVID-19 в РФ оставляют желать лучшего. Одной из причин таких показателей является недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», - отметил представитель Кремля.

Песков считает, что темпы вакцинации, которые наблюдаются сегодня, являются последствиями того, что россиянам недостаточно активно разъясняли необходимость сделать прививку.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что в России прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции более 40 миллионов человек, еще 49 миллионов жителей страны привились первым компонентом.

По данным оперштаба, за минувшие 24 часа в России выявили 25 781 новый случай COVID-19 в 85 регионах. У 7,9% заболевших болезнь протекает без клинических проявлений. За сутки было зарегистрировано 883 летальных исхода, победить болезнь удалось 14 526 россиянам.

Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день в стране обнаружили 7 612 317 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 210 801 летальный исход, выздоровели 6 740 491 человек.

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