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Точно по графику: как прошла проверка работ по реконструкции БАМа

Ян Брацкий
23:06 08.10.2021
Заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков проконтролировал выполнение основных видов работ по устройству земляного полотна, работоспособность временных паромных переправ, а также подготовку личного состава.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал места размещения и выполнения Железнодорожными войсками задач по реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

В районах проведения мероприятий в населенных пунктах Дрогошевск, Тунгала, Огорон, Улак, Верхнезейск заместитель министра проверил ход выполнения подготовительных работ по вырубке леса в полосе отвода, восстановлению притрассовых автодорог, мостов и укладке водопропускных труб.

Булгаков проконтролировал выполнение основных видов работ по устройству земляного полотна, работоспособность временных паромных переправ через реки Дугда, Нора и Селемджа, Зейское водохранилище, а также подготовку личного состава, военной и специальной техники, материальных средств к выполнению задач в условиях низких температур.

Генерал армии Дмитрий Булгаков оценил ход работ по совершенствованию блочно-модульных городков и их подготовку к зимнему периоду, организацию коммунально-эксплуатационного, ресурсного, медицинского обеспечения, а также выполнение мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту технических средств.

«Все подготовительные работы выполнены. Сейчас самая главная задача - открыть уже рабочее движение на двух участках, достроить железную дорогу и начать движение поездов. В 2022 году мы должны открыть рабочее движение поездов почти на половине реконструируемого участка БАМ», - сказал замминистра.

Всего на участке БАМ задействовано 1700 личного состава и около 900 единиц автомобильной и специальной техники. Первые поезда в тестовом режиме начнут движение на двух участках восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже до конца этого года, сообщил замминистра обороны РФ в ходе проверки.

В настоящее время, уточнил заместитель министра обороны России, военные ведут работы на всей протяженности восточной ветки БАМа длинной 340 километров. Все виды работ ведутся с опережением графиков. Выполнение задачи, поставленной президентом Российской Федерации по реконструкции Восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, организовано и находится на особом контроле.

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