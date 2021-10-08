Министр обороны Швеции обвинил Россию в миграционном кризисе в ЕС

Власти Швеции пришли к выводу, что Россия «виновна» в наплыве мигрантов в европейские страны. Такое ничем не подтвержденное заявление сделал министр обороны Швеции Петер Хультквист. Чиновник уверен, что Москва якобы заинтересована в очередном миграционном кризисе в ЕС.

«Наше мнение, которое мы обсуждали, заключается в том, что за этим стоит Россия. Очевидно, что у них большая заинтересованность в этом контексте», - цитирует Хультквиста местный телеканал Tv4.

По мнению главы оборонного ведомства Швеции, в ответ необходимо вводить новые санкции против Москвы.

Все минувшее лето Польша, Литва и Латвия сталкивались с наплывом нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Виновниками происходящего европейцы называли Минск и Москву. В МИД России неоднократно называли такие обвинения нелепыми.