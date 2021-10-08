В стране и мире В Батуми под завалами на месте обрушения дома нашли тело погибшего Роман Захаров Об этом сообщил руководитель МВД Грузии, отметив, что на 100% подтвердить эту информацию он не может. © Фото: sergio, instagram Читайте нас на: Спасатели обнаружили под завалами рухнувшего дома в Батуми, предположительно, тело погибшего. Такое заявление сделал глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури. «Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек»,- приводит РИА Новости слова министра внутренних дел Грузии. В пятницу, 8 октября, в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли два человека, однако официального подтверждения этой информации нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика