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В Батуми под завалами на месте обрушения дома нашли тело погибшего

Роман Захаров
22:49 08.10.2021
Об этом сообщил руководитель МВД Грузии, отметив, что на 100% подтвердить эту информацию он не может.
В Батуми под завалами на месте обрушения дома нашли тело погибшего
© Фото: sergio, instagram
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Спасатели обнаружили под завалами рухнувшего дома в Батуми, предположительно, тело погибшего. Такое заявление сделал глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури.

«Мне предоставили информацию о том, что возможно, обнаружили тело погибшего. Не подтверждаю на 100%, но, возможно, найден один погибший... Не можем подтвердить информацию так же о числе попавших под завалы людей. Изначально мы сообщали о 10-15, сейчас не должно быть более 10 человек»,- приводит РИА Новости слова министра внутренних дел Грузии.

В пятницу, 8 октября, в центре Батуми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли два человека, однако официального подтверждения этой информации нет.

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