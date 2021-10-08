Опубликован состав сборной России по футболу на игру со Словакией

Стал известен состав сборной России по футболу на матч отбора к чемпионату мира против Словакии. Полностью стартовый состав сборной России на игру выглядит следующим образом: Матвей Сафонов (голкипер), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов, Арсен Захарян.

На эту игру с капитанской повязкой выйдет Далер Кузяев, сообщает пресс-служба национальной команды. Игра состоится сегодня, 8 октября, в Казани.

Подопечные Валерия Карпина занимают второе место в свое группе, имея в активе 13 очков и уступая хорватом по дополнительным показателям. Наши сегодняшние соперники с девятью очками расположились на третьем месте.