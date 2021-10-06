Полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

«Глушаков отбыл из сборной России в расположение "Химок"», - говорится в сообщении.

Игрок травмировался в матче Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» в субботу, 2 октября. Глушаков получил микротравму задней части бедра.

Как отмечается на сайте Российского футбольного союза, после завершения тренировки вечером, 6 октября, стало очевидно, что футболист из-за травмы не сможет полноценно подготовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении.

«К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время», - прокомментировал старший врач сборной Владимир Хайтин.

Он добавил, что Глушаков прошел курс терапии, однако травма доставляет ему дискомфорт и необходимо больше времени для полного восстановления. Сам футболист отметил, что нога «не дает работать в полную силу».

В пресс-службе сборной добавили, что место Глушакова займет полузащитник футбольного клуба «Ростов» Денис Глебов. В последний раз он выступал за национальную команду в 2018 году.

Ранее стало известно, что из-за травмы паха в двух отборочных турах чемпионата мира не сможет принять участие полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин.