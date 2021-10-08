В Латвии ввели режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации в стране сроком на три месяца из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого латвийское руководство приняло решение о введении рядя ограничений, затрагивающих, по большей части, непривитых жителей страны. Так, например, непривитым теперь запрещено посещать магазины (исключение составят торговые точки с товарами первой необходимости). В школах ученики и учителя будут обязаны носить маски в течение всего учебного дня.

Ранее председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что в городе могут быть ужесточены ограничительные меры из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.