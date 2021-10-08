Тверской районный суд арестовал Лефеля на два месяца
Александра Лефеля подозревают в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.
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Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу директора по развитию регионов ПАО «СК «Самолет» Александра Лефеля.
«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», - говорится в заявлении пресс-службы суда.
Фигурант уголовного дела подозревается в мошенничестве и хищении денежных средств в особо крупном размере.