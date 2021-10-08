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Следствие попросило арестовать Лефеля на два месяца

Ян Брацкий
15:32 08.10.2021
Александра Лефеля подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие попросило арестовать Лефеля на два месяца
© Фото: Александр Лефель, Facebook
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Подозреваемый в мошенничестве бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель может на два месяца отправиться под арест. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда столицы.

«К нам поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение. Просят избрать ему меру пресечения на срок два месяца», - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно опубликованной на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы карточке дела, Лефелю вменяют ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

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