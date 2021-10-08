СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения

Председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Об этом сообщили в офисе Службы безопасности Украины.

«По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение - о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящий момент Медведчук находится под домашним арестом. Киевский суд обязал его носить специальный браслет до 31 октября 2021 года. Сам политик все обвинения в свой адрес категорически отрицает и называет преследование со стороны официального Киева политической расправой над ним и его партией.