Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения

Ян Брацкий
17:49 08.10.2021
По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.
СБУ предъявила Медведчуку новые обвинения
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Председателю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку предъявлено новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Об этом сообщили в офисе Службы безопасности Украины.

«По материалам Службы безопасности Украины народному депутату Виктору Медведчуку объявлено новое подозрение - о государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящий момент Медведчук находится под домашним арестом. Киевский суд обязал его носить специальный браслет до 31 октября 2021 года. Сам политик все обвинения в свой адрес категорически отрицает и называет преследование со стороны официального Киева политической расправой над ним и его партией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.