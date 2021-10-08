Овечкин, Кучеров и Василевский сыграют на ОИ в Пекине за национальную сборную

Российские звезды национальной хоккейной лиги США Александр Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пекин защищать цвета национальной сборной. Информацию об этом распространила Федерация хоккея России.

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин обозначил минимальную задачу для российских спортсменов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине. По его мнению, наша сборная должна попасть как минимум в пятерку сильнейших команд Игр.

От «красной машины» традиционно ждут золотых медалей. Сейчас, по словам Матыцина, для российских спортсменов стартовал финальный этап подготовки к Олимпиаде. Он отметил, что огромную роль в успешном выступлении нашей команды играет не только ее подготовка, но и конкурентоспособность сборных других стран.