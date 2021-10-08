Главком ВМФ РФ поздравил с Днем командира корабля и воздушного судна

Главком ВМФ России Николай Евменов поздравил подчиненных с Днем командира надводного, подводного корабля и воздушного судна. Этот праздник ежегодно отмечается 8 октября.

«Все требования, предъявляемые к командиру, воплощаются, прежде всего, в одном понятии – его авторитете. Личный профессионализм, непреклонная твердость, спокойствие, выдержка и уважение к подчиненным, забота о них, являются непременными условиями укрепления авторитета командира. Главное для командира – это любить свое командирское дело, отдать себя всего своему кораблю», - отметил Евменов в поздравительной телеграмме.

Евменов поблагодарил командиров за выдержку и веру в будущее России и ее Военно-морского флота. Он призвал их свято хранить и приумножать боевые традиции военных моряков, высоко нести честь и славу отечественного ВМФ.

Также Главком пожелал как командиром, так и их подчиненным крепкого здоровья, совершенствования ратного мастерства, благополучия и достижения новых высот - на благо Военно-морского флота.