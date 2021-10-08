Google грозит новый штраф на восемь миллионов рублей
Компании Google грозит новый штраф на общую сумму восемь миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы, куда поступили соответствующие материалы.
«В суд поступили два протокола, составленных в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф до четырех миллионов рублей», - приводит агентство сообщение суда.
В суде также рассказали, что заседание по данному делу назначено на 8 ноября текущего года.
В конце сентября американская компания Google была оштрафована на 6,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Соответствующее решение принял Таганский районный суд города Москвы.