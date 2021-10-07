Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной серьезного отравления. Речь идет о позеленевших клубнях.

«Единственное - она не должна быть зеленой, зацветшей. Там могут быть вредные вещества», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.

Врач посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой. В ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эксперты Роспотребнадзора заявили, что черные пятна на мякоти картошки возникают при поражении фузариозом, который также называют сухой гнилью.

Употреблять такой продукт не рекомендуется, поскольку существует риск получить пищевое отравление.