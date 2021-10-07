Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля

Виктория Ивашечкина
07:39 07.10.2021
По словам врача, в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
Читайте нас на:

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной серьезного отравления. Речь идет о позеленевших клубнях.

«Единственное - она не должна быть зеленой, зацветшей. Там могут быть вредные вещества», - объяснил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.

Врач посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой. В ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эксперты Роспотребнадзора заявили, что черные пятна на мякоти картошки возникают при поражении фузариозом, который также называют сухой гнилью.

Употреблять такой продукт не рекомендуется, поскольку существует риск получить пищевое отравление.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:30 Армия
Видео
Торжественный марш и награждение лучших: как завершились совместные учения РФ и Монголии «Селенга-2021»
06:06 В стране и мире
Печальный сценарий: ученый рассказал о возможном появлении нового коронавируса
05:20 В стране и мире
МВД внесло изменения в правила выезда детей за границу
01:00 В стране и мире
Россия внесет в ООН ряд резолюций по недопущению гонки вооружений в космосе
03:22 В стране и мире
Готовность к стабилизации: мировые цены на газ снизились после заявления Путина
Популярное
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.