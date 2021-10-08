СМИ: следствие требует арестовать Александра Лефеля по делу о мошенничестве

Следствие требует арестовать бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство следствия в отношении обвиняемого Александра Лефеля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Лефель является директором по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет"», - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее стало известно о задержании Александра Лефеля в Москве. Следственные органы уже предъявили ему обвинение в мошенничестве. В суде отметили, что фигурант является директором по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет». Ранее он занимал пост вице-президента по региональному развитию группы компаний «ПИК».