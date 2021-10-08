Покорители стихии: в России отмечают праздник командиров кораблей, самолетов и подводных лодок

Нести ответственность за экипаж, уметь ставить четкие задачи и, самое главное, принимать порой очень сложные и стратегические решения. Сегодня профессиональный праздник отмечают командиры кораблей, самолетов и подводных лодок.

Без командира, как и без Андреевского флага, не бывает корабля. И вряд ли найдется лейтенант, который впервые вступив на палубу, не мечтал возглавить экипаж.

Руслан Смирнов командует корветом уже четвертый год. Под его рукой сто человек экипажа и самое современное ракетное и артиллерийское оружие. Опытный командир каждый день продолжает учиться и учить других.

Боевая подготовка на корабле не прекращается и в базе во время стоянки. Корабельные учения, тренировки, электронные ракетные пуски - всегда под руководством командира.

Универсальный корабль ближней морской зоны несет на борту комплекс противокорабельных крылатых ракет Уран, артиллерию и средства ПВО.

«Сообразительный» - постоянный участник учений, боевых стрельб и дальних походов. В составе ВМФ корвет уже ровно десять лет. В этом году юбилей.

Не так много достижений пока у фрегата «Адмирал флота Касатонов» - всего год в строю Северного флота. Командир фрегата, Алексей Рябоштан, 15 лет поднимался по ступеням флотской карьеры прежде чем сбылась его мечта .

Надводные корабли, подводные лодки и морская авиация составляют основу боевого состава ВМФ.

База штурмового авиаполка в Крыму. На стоянке готовые к вылету самолеты морской авиации. Перед тем как подняться в воздух, летчики сами контролируют подвеску ракет и проверку бортовых систем управления.

Работа командира воздушного экипажа начинается на земле - на аэродроме, еще до того, как самолет выкатывается на взлетную полосу.

Но сначала ритуал, без которого не взлетают. Его, по традиции, совершает командир. Осмотреть от крыла до крыла. И только потом подниматься на борт.

Так Су-30см переходит в свою стихию. Туда, где ему нет равных. Разгон, отрыв и через несколько секунд видишь только море из кабины. И слышишь позывные диспетчера.

Здесь на экранах они - это точки на радаре. А там, в небе, двое в кабине - это и есть весь экипаж. За правильный курс отвечает штурман. А вот пилотирование, применение оружия и действия в экстренных ситуациях - дело командира. За штурвалом Су-30см -Сергей Малецкий уверен в каждом маневре.

Молодой командир многоцелевого истребителя рассказывает - в летном училище всех обучают одинаково. А чтобы летать там, где в воде теряется горизонт, это умение осваиваешь уже самостоятельно, в полку. Когда понимаешь, что морская авиация призвание, остается только одна мечта, подняться в небо с палубы авианосца.