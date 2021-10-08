Минздрав РФ направил в ЕС документы для взаимного признания COVID-сертификатов

Минздрав России направил в Евросоюз документы для взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от COVID-19, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест.

В ведомстве заявили, что на данный момент идет согласование деталей визита представителей европейского ЕМА для сертификации «Спутник V». Он может состояться в декабре, передает РИА Новости.

В конце июля этого года Минздрав провел консультации с Европейским союзом о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Несколькими днями ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил российскому Минздраву присоединиться к европейской системе COVID-сертификатов. Она была запущена 1 июля. Данный сертификат выдается прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим и сдавшим отрицательный ПЦР-тест.