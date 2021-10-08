Еще трое человек задержаны в рамках дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье

Еще трое подозреваемых в отравлении людей суррогатным алкоголем задержаны в Оренбуржье, сообщает Следственный комитет. После гибели 18 человек возбуждено шесть уголовных дел, которые объединили в единое производство. Всего по делу проходят 37 потерпевших. Выжившие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц, подозреваемых в совершении расследуемых преступлений, в отношении которых следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

Среди новых задержанных - 50-летняя жительница села Джасай. В ее доме оперативники нашли и изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Кроме того, в руках правоохранителей оказались двое жителей Орска 35 и 34 лет.