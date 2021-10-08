В 2022 году с Плесецка планируются два пуска тяжелой ракеты «Ангара» и два пуска легкой «Ангары»

Два пуска тяжелой ракеты «Ангара-А5» и два пуска легкой ракеты этого класса запланировано провести в 2022 году, доложил главком ВКС Сергей Суровикин главе российского военного ведомства Сергею Шойгу.

«В следующем году спланированы два пуска легкой "Ангары" и два пуска ракеты "Ангара-А5" тяжелой с целью завершить испытания и приступить к серийному выпуску ракет "Ангара" для выполнения дальнейших задач военного космоса», - доложил Суровикин.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл на космодром Плесецк проинспектировать модернизацию инфраструктуры.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие - «Ангара-1.2», средние - «Ангара-А3», тяжелые - «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.