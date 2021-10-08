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Военный эксперт предположил, что субмарина США могла столкнуться с гражданским судном

Майя Мусиенко
13:25 08.10.2021
Китай официально призвал США раскрыть подробности инцидента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: US_Navy_091117-N-1644H-162_The_Seawolf-class_attack_submarine_USS_Connecticut_(SSN_22)_is_underway_in_the
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Атомная субмарина США USS Connecticut могла столкнуться с гражданским судном в Индо-Тихоокеанском регионе - подобные инциденты с американскими боевыми кораблями в последнее время не редкость. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Борис Рожин.

«Чем меньше лодка издает шума, тем сложнее ее обнаружить. Соответственно, если лодки маневрируют, они могут даже не знать, что они находятся рядом друг с другом. Также лодка при всплытии могла зацепиться корпусом за один из кораблей или уже после всплытия ночью в тумане наткнулась на какой-то сухогруз или танкер. Последние годы была масса историй, когда американские боевые корабли сталкивались с гражданскими судами», - отметил эксперт.

Лучше понять причину инцидента, по словам Рожина, можно, только увидев снимки со следами на корпусе подлодки, однако США не спешат их публиковать. Повреждения обшивки или вмятины будут свидетельствовать о столкновении с другим судном, заключил специалист.

Инцидент произошел еще 2 октября во время военных учений, однако сообщили о нем лишь через шесть дней. Ядерная силовая установка в ходе столкновения не пострадала. Травмы средней и легкой степени тяжести получили 11 военнослужащих.

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