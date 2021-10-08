Морпехи СФ провели боевые стрельбы под Мурманском, несмотря на дождь и ветер
Учения в таких условиях стали закалкой для предстоящих действий в еще более тяжелых условиях Крайнего Севера и Арктики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота провел стрельбы на полигоне в Мурманской области. Военнослужащие поразили мишени из пистолетов, автоматов и пулеметов.
Стрельбу отработали в движении и с места. Учения состоялись, несмотря на плохую погоду - сильный дождь и ветер.
Это стало закалкой для предстоящих действий в еще более тяжелых условиях Крайнего Севера и Арктики.
Также сообщалось, что в Мурманске прошла передача исторических боевых знамен музеям Кольского Заполярья.