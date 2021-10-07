В Мурманске прошла передача исторических Боевых Знамен музеям Кольского Заполярья

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В церемонии были задействованы военнослужащие Мурманского гарнизона, североморские юнармейцы и морские кадеты, представители музеев Кандалакши, Мурманска, Никеля, Полярного и Североморска.

В проведении воинского ритуала передачи знамен участвовали молодые офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота. Они продемонстрировали красные полотнища воинских реликвий в развернутом виде и встали в строй для прохождения торжественным маршем возле мемориала с Вечным огнем.

Боевое Знамя 27-й стрелковой Гдынской Краснознаменной дивизии было передано в Мурманский областной краеведческий музей, а Боевое Знамя 80-го ближнебомбардировочного Киркенесского Краснознаменного авиационного полка - Североморскому музею города и флота.

Боевое Знамя 633-го корпусного пушечного артиллерийского Свирского ордена Суворова III степени полка принял Историко-краеведческий музей Печенгского округа в городе Никель.

Боевое Знамя 719-го стрелкового полка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском и Мурманском направлениях, займет почетное место в Музее истории города Кандалакши.

Боевое Знамя 272-го зенитного артиллерийского полка пополнило экспозицию городского историко-краеведческого музея города Полярного.