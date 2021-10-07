Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Мурманске прошла передача исторических Боевых Знамен музеям Кольского Заполярья

Ян Брацкий
21:47 07.10.2021
До этого знамена были временно размещены в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Сегодня в Мурманске прошла церемония передачи исторических Боевых Знамен частей Красной Армии гражданским музеям, расположенным в различных населенных пунктах области. Торжественное мероприятие состоялось возле памятника Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

© Минобороны России

В церемонии были задействованы военнослужащие Мурманского гарнизона, североморские юнармейцы и морские кадеты, представители музеев Кандалакши, Мурманска, Никеля, Полярного и Североморска.

В проведении воинского ритуала передачи знамен участвовали молодые офицеры соединения ракетных кораблей Северного флота. Они продемонстрировали красные полотнища воинских реликвий в развернутом виде и встали в строй для прохождения торжественным маршем возле мемориала с Вечным огнем.

Боевое Знамя 27-й стрелковой Гдынской Краснознаменной дивизии было передано в Мурманский областной краеведческий музей, а Боевое Знамя 80-го ближнебомбардировочного Киркенесского Краснознаменного авиационного полка - Североморскому музею города и флота.

Боевое Знамя 633-го корпусного пушечного артиллерийского Свирского ордена Суворова III степени полка принял Историко-краеведческий музей Печенгского округа в городе Никель.

Боевое Знамя 719-го стрелкового полка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны на Кандалакшском и Мурманском направлениях, займет почетное место в Музее истории города Кандалакши.

Боевое Знамя 272-го зенитного артиллерийского полка пополнило экспозицию городского историко-краеведческого музея города Полярного.

© Минобороны России

Воины-североморцы получили эти пять Боевых Знамен частей Красной Армии, участвовавших в обороне Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, 11 сентября на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации. Знамена были временно размещены в Военно-морском музее Северного флота в городе Мурманске.

Передача Боевых Знамен историко-краеведческим музеям Кольского Заполярья прошла во исполнение решения министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея  Шойгу, который поручил вернуть боевые исторические знамена из хранилищ Центрального музея ВС РФ в музеи боевой славы городов, поскольку это «позволит людям увидеть овеянные славой реликвии вживую».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:06 В стране и мире
Видео
Тверской суд отправил Ракову под стражу на два месяца
20:17 В стране и мире
Ростуризм предложит маршруты по местам отдыха Путина
16:54 Спорт
Видео
В МИД РФ назвали провокацией изображение Крыма как части Украины в презентации UEFA
17:58 В стране и мире
Видео
В «Газпроме» спрогнозировали рекордные поставки газа в Европу
16:17 Армия
Видео
Два полка мобильного резерва формируются на востоке РФ в ответ на угрозы нацбезопасности
Популярное
Видео
На земле лицом вниз: новые кадры задержания подозреваемых в избиении пассажира метро
Видео
Джек Потрошитель XX века: в США раскрыли личность серийного убийцы Зодиака
Мясников назвал опасную ошибку при выборе картофеля
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.