Тихоокеанский флот выстрелил из «Змеев Горынычей» с десантных кораблей

На полигоне Клерк в Приморском крае проходят масштабные учения морской пехоты Тихоокеанского флота. Боевые машины пехоты и танки Т-80 обрушивают мощь орудий на береговую линию. Морские пехотинцы обороняют морское побережье от «вражеского» вторжения.

Чтобы не позволить условному противнику продвинуться по суше, в ход идет тяжелая артиллерия. С воздуха поддержку оказывает армейская авиация - штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

После отработки обороны военнослужащие приступают ко второй фазе - атаке со стороны моря. Отряды боевых кораблей наносят удары по огневым точкам противника. Впервые в новейшей истории на Тихоокеанском флоте с десантных кораблей выпускают снаряды реактивные установки разминирования УР-77, прозванные в войсках «Змей Горыныч».

Полностью зачистив береговую линию от мин, на необорудованный плацдарм десантируются заранее переброшенные камчатские подразделения морской пехоты - для этого в районе боевых действий работают четыре больших десантных корабля. К берегу выдвигаются десятки БТР и быстроходные лодки с подкреплением.

Большой десантный корабль подходит вплотную к берегу для того, чтобы высадиться на сушу могла в том числе и тяжелая гусеничная техника. Речь идет о танках и о тяжелой артиллерии.

Прийти на подмогу готовятся парашютисты - отряды морских пехотинцев на самолетах морской авиации взлетают с ближайшего аэродрома, чтобы пополнить наступательные силы. В операции участвуют сразу три самолета Ан-26. То есть единовременно на полигоне прибавится 90 морских пехотинцев.

В учениях задействованы более 5 000 человек, почти 1 000 единиц военной техники, до 15 кораблей, катеров и судов обеспечения ТОФ, а также более десяти самолетов и вертолетов армейской и морской авиации. Применив новые тактики и нестандартные приемы, военнослужащие выполнили поставленные задачи рекордно быстро и эффективно.