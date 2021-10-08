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Правительство РФ одобрило повышение платы за капремонт на 25%

Майя Мусиенко
13:55 08.10.2021
Такое решение было принято в связи с подорожанием стройматериалов.
Правительство РФ одобрило повышение платы за капремонт на 25%
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому до конца текущего года стоимость оказания услуг по капремонту может вырасти не более чем на 25% из-за подорожания строительных материалов. Такая информация содержится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, сумма увеличения не может превышать объем средств, который региональный оператор имеет право тратить на финансирование программы капремонта ежегодно. Кроме того, в документе сказано, что дополнительный договор о повышении цены может быть заключен только при наличии достоверной сметы, подтверждающей увеличение расходов на стройматериалы.

С начала 2021 года цены на строительные материалы, стекло и металл в России выросли на 150-300%. Это, в свою очередь, привело к существенному подорожанию строительства.

Увеличить плату за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов ранее предложили в Минстрое. Отмечалось, что стоимость контрактов необходимо повысить на 25% без дополнительных аукционов и конкурсов.

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