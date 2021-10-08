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СМИ: в Батуми обрушился подъезд жилого дома

Анна Назайкина
11:16 08.10.2021
На месте работают бригады спасателей и скорой помощи.
СМИ: в Батуми обрушился подъезд жилого дома
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В грузинском Батуми произошло обрушение подъезда жилого дома. В результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщает информационное агентство «Батумелеби».

«На улице 26 Мая в Батуми обрушился один подъезд пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. На месте мобилизована спецтехника и работают бригады спасателей и скорой помощи», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов окружили местность специальной лентой.

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