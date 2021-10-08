В стране и мире СМИ: в Батуми обрушился подъезд жилого дома Анна Назайкина На месте работают бригады спасателей и скорой помощи. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В грузинском Батуми произошло обрушение подъезда жилого дома. В результате происшествия пострадали люди. Об этом сообщает информационное агентство «Батумелеби». «На улице 26 Мая в Батуми обрушился один подъезд пятиэтажного дома. Есть пострадавшие. На месте мобилизована спецтехника и работают бригады спасателей и скорой помощи», - говорится в сообщении. Как уточняется, в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов окружили местность специальной лентой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика