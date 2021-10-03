В посольстве РФ сообщили, что при взрыве в Кабуле граждане России не пострадали
В связи с инцидентом были задержаны трое человек, сообщается о двух погибших.
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Граждане России не пострадали при теракте возле мечети в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.
«Никто не пострадал и за помощью в посольство никто не обращался», - цитирует РИА Новости слова дипломата.
По данным МВД, при взрыве погибли два человек, еще трое пострадали. Также сообщается о трех задержанных в связи с терактом.
Ранее представитель движения «Талибан»* заявил, что в мечети, возле которой взорвалась бомба, проходила панихида по его матери.
*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ