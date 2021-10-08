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В Кремле рассказали, как Путин провел свой день рождения

Виктория Ивашечкина
13:44 08.10.2021
В четверг, 7 октября, российскому президенту исполнилось 69 лет.
В Кремле рассказали, как Путин провел свой день рождения
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел свой день рождения. По словам представителя Кремля, праздничный день для президента проходил в рабочем режиме.

«Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем», - отметил Песков.

По его словам, поздравления были, но большая часть времени была потрачена именно на рабочие вопросы.

В четверг, 7 октября, российскому лидеру исполнилось 69 лет.

Песков подчеркнул, что в рабочем режиме прошло совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента. А вечером Путина поздравляли родные и близкие.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин редко полностью освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий. По словам представителя Кремля, традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет.

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