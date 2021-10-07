В Кремле рассказали об отсутствии традиции Путина «проставляться» в день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин редко полностью освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий. По словам представителя Кремля, традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет.

«Традиции нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день»,- объяснил Песков.

По словам Пескова, у Путина на сегодня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Представитель Кремля уточнил, что они воспользуются этой ситуацией, чтобы поздравить Путина.

Также пресс-секретарь президента отметил, что постоянные члены Совбеза иногда дарят президенту подарки в ходе очных личных встреч.

На вопрос журналистов, присылают ли в последнее время подарки российскому лидеру зарубежные коллеги, представитель Кремля ответил: «Когда как».

Президент России в четверг, 7 октября, отмечает 69-й день рождения.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил главу РФ Владимира Путина с днем рождения. Глава Белоруссии пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов.