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России к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайн

Анна Касаткина
01:35 08.10.2021
Возможность обращаться за госулугами лично сохранится в многофункциональных центрах.
России к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайн
© Фото: pixabay
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Оформлять все справки, социальные льготы и пособия будет возможно в режиме онлайн благодаря реализации стратегической инициативы «Госуслуги онлайн». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит аппарат заместителя председателя правительства.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг», - сообщил Чернышенко.

При этом возможность обращаться за госулугами лично сохранится в многофункциональных центрах, добавил он.

По словам Чернышенко, реализация стратегической инициативы позволит создать единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, что повысит их доступность и прозрачность. Так, с переводом госуслуг в электронный формат исключается привязка к местоположению органа государственной власти и времени работы. Кроме того, органы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов, чтобы позволит оказывать услуги в оптимальные сроки, передает РИА Новости.

Ранее министерство цифрового развития РФ разработало законопроект, предусматривающий различные варианты предоставления государственных услуг. Предоставление госуслуг федеральными органами власти будет выполняться через региональные порталы, а региональными органами и органами местного самоуправления - через портал Госуслуг.

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