Минцифры подготовило законопроект о различных вариантах предоставления госуслуг
Министерство цифрового развития разработало законопроект, предусматривающий различные варианты предоставления государственных услуг. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предусматривает предоставление госуслуг федеральными органами власти через региональные порталы, а региональными органами и органами местного самоуправления – через портал Госуслуг. Услуги в электронном формате могут оказываться через официальные сайты органов власти на Госуслугах. В случае, если региональные порталы госуслуг не имеют возможности оказать услугу в электронном формате, она может быть оказана на основном портале.
Как уточнили ТАСС в министерстве, инициатива позволит гражданам получать различные госуслуги на привычных площадках. Кроме того, предлагается обеспечить возможность предоставлять госуслуги федеральных ведомств на региональных порталах.