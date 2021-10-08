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В РФ зафиксировали новый максимум смертей от COVID за сутки

Майя Мусиенко
12:06 08.10.2021
Общее число жертв коронавируса в России составило 214 485 человек.
В РФ зафиксировали новый максимум смертей от COVID за сутки
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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В России зафиксирован новый суточный максимум летальных исходов из-за коронавируса за всю пандемию. Количество смертей увеличилось с 924 до 936, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Условная летальность (окончательную специалисты определят только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,78%. Общее количество умерших от коронавируса в стране составляет 214 485 человек, заключили в оперштабе.

Ранее в оперштабе сообщили, что в России выявлен максимальный с начала года суточный прирост COVID-19. Всего в стране было установлено 27 550 случаев заболевания.  

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