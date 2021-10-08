Шойгу заложил памятный камень в честь строительства госпиталя в Архангельской области

Министр обороны России Сергей Шойгу заложил памятный камень в честь начала строительства госпиталя в городе Мирный Архангельской области.

«Сегодня мы заложили первый камень в основание гарнизонного госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена, я в этом убежден и уверен. Потому что закладка камня - это не просто камень. Это значит, что готов проект, это значит, что изыскано финансирование, это значит, что строители уже с сегодняшнего дня могут приступать к работе», - подчеркнул Шойгу.

Он заметил, что стройка будет идти поэтапно, и отдельные комплексы появятся уже в 2022 году. По словам министра, первой будет построена инфекционная часть госпиталя. В сложной ситуации пандемии надо делать все, чтобы защитить жителей города от вируса COVID-19.

Министр обороны выразил уверенность, что строители справятся. Он сообщил, что медицинский персонал уже готовится, а оборудование уже заказано.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл на космодром Плесецк, чтобы проинспектировать строительство инфраструктуры.