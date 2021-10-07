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Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Майя Мусиенко
14:37 07.10.2021
Награду получил писатель из Танзании.
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
© Фото: AbulrazakGurnahHebronPanel, Wikimedia
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Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал писатель Абдулразак Гурна из африканской республики Танзания, в настоящий момент живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук. Там назвали произведение автора «бескомпромиссным и сострадательным исследованием последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами».

Ранее Нобелевский комитет также озвучил имена лауреатов премии в области химии. Ими стали немецкий и американский ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан, разработавшие новые методы синтеза молекул.  

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