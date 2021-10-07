Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год стал писатель Абдулразак Гурна из африканской республики Танзания, в настоящий момент живущий в Великобритании. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук. Там назвали произведение автора «бескомпромиссным и сострадательным исследованием последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами».

Ранее Нобелевский комитет также озвучил имена лауреатов премии в области химии. Ими стали немецкий и американский ученые Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан, разработавшие новые методы синтеза молекул.