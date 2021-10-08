В МИД Китая отреагировали на инцидент с подлодкой США

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выражает обеспокоенность в связи с инцидентом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона с американской атомной подводной лодкой.

«Китай серьезно обеспокоен этим инцидентом», - выступил с заявлением на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Инцидент произошел 2 октября. Как передавали СМИ, в результате столкновения ядерная силовая установка не пострадала, однако 11 военнослужащих получили травмы средней и легкой степени тяжести, в том числе шишки, синяки и рваные раны.

Отмечалось, что в момент столкновения суши перед лодкой не было, также ничто не указывает на враждебный характер инцидента. Как ранее сообщалось, сигналов бедствия подводная лодка не подавала. В настоящий момент она движется в сторону базы на Гуаме и должна прибыть в пункт назначения в течение дня.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе со «Звездой» предположил, почему мог произойти инцидент с участием подлодки USS Connecticut в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, он объяснил, почему объект, который привел к столкновению, не был виден на приборах сканирования водного пространства.