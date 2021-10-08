Военный эксперт предположил, с чем могла столкнуться подлодка США

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе со «Звездой» предположил, почему мог произойти инцидент с участием американской подлодки USS Connecticut в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе.

Так, по мнению эксперта, судно могло столкнуться с объектом рельефа морского дна. Кроме того, отметил он, известны случаи столкновения подводных лодок с крупными морскими животными. Также Мураховский предположил, что подлодка могла задеть какое-то затонувшее судно.

«Лодка гигантская. Она в десятки раз превосходит размеры морского животного. Возможно, что при касании, например, резко изменили вектор направления движения лодки. Это не результат действия кинетической энергии из-за столкновения, а результат изменения вектора движения лодки», - рассказал он.

Кроме того, Мураховский объяснил, почему объект, который привел к столкновению, не был виден на приборах сканирования водного пространства.

«Не все время сканируется. Предпочитают командиры подводных лодок крайне редко использовать режим активной эхолокации, потому что переход в активный режим - это значит резко повышать вероятность обнаружения лодки под водой», - пояснил эксперт.

Инцидент произошел второго октября. Как передавали СМИ, в результате столкновения ядерная силовая установка не пострадала, однако 11 военнослужащих получили травмы средней и легкой степени тяжести, в том числе шишки, синяки и рваные раны. При этом срочная госпитализация никому не потребовалась.

Отмечалось, что в момент столкновения суши перед лодкой не было, также ничто не указывает на враждебный характер инцидента.