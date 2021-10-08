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Военные инженеры, спецназ и авиация отрабатывают штурм «захваченного города» на Кубани

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
10:42 08.10.2021
Смешанные группы бойцов инженерно-штурмовых подразделений и российско-пакистанского спецназа пойдут под прикрытием БТР, роботов-саперов, реактивных установок разминирования, самолетов, вертолетов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Краснодарском крае на полигоне Молькино международные учения «Дружба-2021» вступили в активную фазу. Сегодня генеральная репетиция штурма вымышленного населенного пункта Егорово. Это центральное событие российско-пакистанских учений.

Тренировки на полигоне идут с самого утра. В них задействованы вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор». Сейчас военнослужащие инженерных войск и спецподразделений двух стран совместно с авиацией отрабатывают десантирование посадочным и беспосадочным способом. Но это лишь один из элементов грядущего штурма.

На Егорово наступление пойдет с четырех направлений. Смешанные группы бойцов инженерно-штурмовых подразделений и российско-пакистанского спецназа пойдут под прикрытием БТР, роботов-саперов, реактивных установок разминирования (так называемых «Змеев Горынычей»), самолетов, вертолетов. Штурм, несмотря на весь его масштаб, должен продолжаться не более 20 минут.

Накануне на полигоне провели занятия по огневой подготовке. Зарубежные гости смогли освоить стрельбу из автоматов Калашникова АК-12, пистолета Макарова, модернизированной СВД, пулемета ПКП-М. Наибольший интерес у пакистанцев вызвал современный бронетранспортер БТР-82. Офицеры спецподразделений отметили легкость в управлении и точность стрельбы этих машин.

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