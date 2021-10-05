Армия Штурм здания и освобождение «заложников»: кадры учений «Дружба-2021» при участии инженеров ЮВО Анна Касаткина Специалисты инженерного подразделения разминировали маршруты выдвижения групп спецназа Пакистана и России при помощи минно-розыскных собак. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа (ЮВО) впервые задействовали на совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2021» в ходе штурма захваченного «боевиками» населенного пункта. Тренировка войск прошла на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Специалисты инженерного подразделения разминировали маршруты выдвижения групп спецназа Пакистана и России при помощи минно-розыскных собак, а также расчистили пути отхода от невзрывных заграждений. По проложенному пути к первому этажу здания выдвинулись военнослужащие спецназа, которые окружили объект и захватили здание с «заложниками». После того, как «заложников» освободили и доставили в безопасное место, спецназ приступил к зачистке здания от условных террористов. Прикрытие подразделений спецназа обеспечивали современные бронетранспортеры БТР-82А. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Российско-пакистанские учения «Дружба-2021» проходит на полигоне Молькино в Краснодарском крае и продлятся до 9 октября. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика