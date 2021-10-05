Штурм здания и освобождение «заложников»: кадры учений «Дружба-2021» при участии инженеров ЮВО
Инженерно-штурмовые подразделения Южного военного округа (ЮВО) впервые задействовали на совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2021» в ходе штурма захваченного «боевиками» населенного пункта. Тренировка войск прошла на полигоне Молькино в Краснодарском крае.
Специалисты инженерного подразделения разминировали маршруты выдвижения групп спецназа Пакистана и России при помощи минно-розыскных собак, а также расчистили пути отхода от невзрывных заграждений.
По проложенному пути к первому этажу здания выдвинулись военнослужащие спецназа, которые окружили объект и захватили здание с «заложниками». После того, как «заложников» освободили и доставили в безопасное место, спецназ приступил к зачистке здания от условных террористов. Прикрытие подразделений спецназа обеспечивали современные бронетранспортеры БТР-82А.