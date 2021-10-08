Названы темы переговоров Лаврова с главой МИД Руанды

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 7 октября, провел переговоры со своим коллегой из Руанды Винсентом Бирутой. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В пресс-службе МИД рассказали, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных российско-руандийских связей.

«Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях», - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Лавров и Бирута рассмотрели перспективы реализации совместных проектов: в сфере мирного атома, геологоразведки, информационно-коммуникационных технологий.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и африканской повестки дня с акцентом на урегулирование региональных конфликтов, ситуацию в ДРК и Регионе Великих озер, в ЦАР, Мозамбике и на Африканском Роге», - добавили в МИД.

Министры также договорились укреплять внешнеполитическую координацию в ООН и на других международных площадках.