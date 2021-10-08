США продлили санкции против Турции

Президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции из-за действий в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в сообщении, ситуация в Сирии и вокруг нее, в частности, действия турецкого правительства по проведению военного наступления на северо-восток страны, «подрывают компанию по разгрому ИГИЛ*, подвергают опасности мирных жителей и создают дополнительную угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе».

Чрезвычайное положение в Сирии и санкции против Турции были введены США в октябре 2019 года после операции турецкой армии против курдского ополчения в Сирии.

Ранее США пригрозили Турции санкциями в случае закупки российской военной техники.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) - террористическая организация, запрещенная в РФ.