Блинкен пригрозил Турции и союзникам санкциями за покупки российской техники

США призвали Турцию и других партнеров отказаться от закупок российской военной техники, включая комплексы С-400, отмечая, что это сделки могут попасть под односторонние американские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в онлайн-беседе с журналистами.

«Очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры (США - прим. ред.) избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что дает России доходы, доступ и влияние. Любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены», - заявил Блинкен.

В конце прошлого года Вашингтон ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции в связи с покупкой зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Майка Помпео, занимавшего должность главы Госдепартамента, введение ограничений посылает «ясный сигнал» к тому, что Соединенные Штаты намерены в полной мере реализовывать пункт 231 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).